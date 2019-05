Difensore Rixi: Impugneremo la sentenza

di lrs

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Impugneremo la sentenza" con il ricorso in appello. "Abbiamo 90 giorni di tempo. Analizzeremo le motivazioni con molta calma". Così al telefono con LaPresse l'avvocato Maurizio Barabino, difensore di Edoardo Rixi, condannato a 3 anni e 5 mesi dal Tribunale di Genova. Il legale era presente in aula durante la lettura della sentenza. Rixi, viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti del governo gialloverde ed ex consigliere regionale della Liguria, era assente.

