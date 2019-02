Caso Diciotti-Salvini, proroga sul voto M5S: c'è tempo fino alle 21.30. Il vicepremier: "Il governo andrà avanti"

Inizia alle 11 invece che alle 10 (come previsto) il voto online sulla piattaforma Rousseau, in merito alla questione dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona aggravato nel caso Diciotti. Problemi tecnici e sovraffollamento delle persone connesse hanno causato un 'black out' della piattaforma. Ma c'è anche un nuovo slittamento: considerata l’alta partecipazione - si legge sul blog - la chiusura delle votazioni è stata prorogata alle 21.30.

Gli elettori pentastellati autorizzati a votare sono circa 100mila contro mezzo milione di aderenti al movimento e 10milioni e 730mila elettori del 5 marzo. Chi voterà sarà determinante sulla posizione che i senatori del Movimento 5Stelle devono avere in merito all'accusa, avanzata dalla Procura del Tribunale dei Ministri contro il titolare dell'Interno.

Luigi Di Maio, parlando a un convegno nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco (Napoli), fa sapere che sosterrà qualsiasi risultato venga fuori: "Decideranno i nostri iscritti che sono grandi elettori del movimento, lo conoscono da anni e sono perfettamente in grado di comprendere quel quesito e votare con coscienza. Io da capo politico sosterrò quel risultato". "Vedo - continua - che ci sono state polemiche sul dire no per dire sì e dire sì per dire no, ma è lo stesso quesito che verrà posto ai senatori. Grillo? Ci sta, ci sta, ci si scherza su". E sulle possibili ripercussioni sul governo: "Ognuno si assume le responsabilità delle proprie scelte e di quello che vota".

Polemiche e rischi - Il giorno del lancio della consultazione online è caratterizzato dalle polemiche sulla formulazione del quesito. "Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?" si chiede sul blog, con tanto di spiegazione: "Sì, quindi si nega l'autorizzazione a procedere; No, quindi si concede l'autorizzazione a procedere". I militanti però non rispondono positivamente. "La formula non è chiara" dice Paola Nugnes dalle pagine di Repubblica "bisogna fare uno sforzo per non votare diversamente dalle proprie intenzioni". La replica arriva dal sottosegretario Mattia Fantinati: "Il quesito non è fuorviante anzi è chiarificatore, perché chiede ai nostri iscritti se il governo abbia agito per l'interesse del paese. La polemica di Nugnes è fine a se stessa".

Al di là delle critiche e dei commenti impietosi, la preoccupazione ai piani alti del Movimento è un'altra: la linea che prevale a poche ore dal via è invece l'ok all'autorizzazione a procedere. E se il voto on-line dovesse condannare il vicepremier al processo, confidano fonti pentastellati, "la crisi di governo potrebbe essere alle porte".

Matteo Salvini - "Consultare gli italiani, gli iscritti, i militanti va sempre bene. Spero non succeda come a Sanremo: che gli italiani votano una cosa e poi la giuria d'onore ne decide un'altra". Il vicepremier Matteo Salvini, intervistato a 'Non è l'Arena', ostenta sicurezza sul caso Diciotti e commenta con una battuta il voto online del M5S, al via oggi dalle 10 alle 19. Il ministro assicura che non ci sarà alcuna crisi in caso di processo, "il governo andrà avanti. L'Italia va avanti a prescindere da quello che si deciderà su Salvini. Non sono così importante da decidere le sorti del Paese".

Poi elogia gli alleati e in particolare Luigi Di Maio: "Siamo in due al governo: Lega e Cinque stelle, perché da solo non sarei riuscito a fare nulla e devo dire che ho trovato dei compagni di viaggio rispettosi, coerenti e leali". "Luigi Di Maio è una persona corretta, provano a farci litigare tutti i giorni ma non ci riescono". "Vengono a dirmi che la Lega è il primo partito e se faccio saltare tutto chissà quanti parlamentari prendo - aggiunge il vicepremier -. Ma per me la parola vale più dei sondaggi, dei parlamentari e di tutto il resto. Poi certo abbiamo idee diverse su tante cose".

