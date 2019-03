Diciotti, Salvini: Soccorriamo tutti, non lasciamo morire in mare nessuno

di dft/ddn/npf

Roma, 20 mar. (LaPresse) - "Noi soccorriamo tutti, non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qualcuno senza muovere in dito". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo nell'aula del Senato che sta per votare sull'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti.

