Diciotti, Salvini: Procura Catania ha chiesto archiviazione

di abf

Roma, 1 nov. (LaPresse) - "Nel trasmettere gli atti la Procura di Catania ha formulato per me la richiesta di archiviazione". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini in diretta su Facebook. "Bene, ma ero sicuro, Chi ha indagato cosa ha indagato? Patronaggio perché ha indagato",ha aggiunto.

