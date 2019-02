Diciotti, Salvini: Persona più tranquilla al mondo. Come va, va bene

di npf

Roma, 19 feb. (LaPresse) - "Io non ho padrini né padroni. Mi sveglio ogni mattina da uomo libero. Io sono la persona più tranquilla del mondo, facciano come credono. Per me comunque vada, va bene". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini in diretta Facebook da Alghero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata