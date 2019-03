Diciotti, Salvini: Orgoglioso di quanto fatto, lo rifarei

di abf

Roma, 17 mar. (LaPresse) - "Mercoledì sarò in Senato perché deciderà se devo essere processato per sequestro di persona, rischio fino a 15 anni perchè ho bloccato lo sbarco. Sono orgoglioso di quello che ho fatto, se sarò processato per aver difeso i nostri confini ne sarò orgoglioso, lo rifarò". Così Matteo Salvini, durante un comizio a Lavello, Potenza.

