Diciotti, Salvini:Mai pensato di intervenire per sequestro di persona

di dft/npf

Roma, 20 mar. (LaPresse) - "Non avrei mai pensato di intervenire per sequestro di persona, ma lo faccio volentieri perché da 9 mesi lavoro per gli interessi degli italiani ".Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervenendo nell'aula del Senato che sta per votare sull'autorizzazione a procedere per il caso Diciotti.

