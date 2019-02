Diciotti, Nugnes: Quesiti monchi, poi serve piattaforma pubblica

di dab

Roma, 18 feb. (LaPresse) - "Ritengo fondamentale la democrazia partecipata, ma per le questioni nazionali non si può relegare ai soli iscritti del M5S una decisione di questo tipo, ma andrebbe allargata a tutti gli italiani attraverso una piattaforma pubblica e certamente non attraverso quesiti monchi che già includono una risposta". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S, Paola Nugnes.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata