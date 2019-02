Diciotti, Martina: Salvini ha barattato no al processo con stop Tav

di npf

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "È folle che questo governo blocchi tutte le infrastrutture strategiche per questo paese, dalla Tav al passante di Bologna all'alta velocità di Firenze. Queste opere che vanno realizzate. Abbiamo bisogno di investimenti pubblici e di far partire le infrastrutture. Salvini ha barattato con i Cinque Stelle il no al processo e ha bloccato la Tav". Così il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina ospite di Mattino24 su Radio24.

