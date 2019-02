Diciotti, Gasparri invierà a Catania documenti Conte-Di Maio-Toninelli

di npf

Roma, 13 feb. (LaPresse) - Il presidente della Giunta per le Elezioni e le Immunità del Senato Maurizio Gasparri, secondo quanto si apprende, informerà la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati affinché invii ai giudici di Catania i documenti dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli che sono stati allegati alla memoria difensiva del vicepremier Matteo Salvini, sotto esame della Giunta per l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti sul caso Diciotti. Una richiesta in tal senso era arrivata dal senatore di Leu Pietro Grasso.

