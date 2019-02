Diciotti, Di Maio: Soddisfatto, ha vinto la partecipazione

di rib

Roma, 19 feb. (LaPresse) - "Sono soddisfatto di come si sia arrivati alla decisione, ha vinto la partecipazione, la democrazia diretta". Così il vicepremier Luigi Di Maio intervistato da Giovanni Floris a diMartedì su La7.

"In questi anni tutte le volte che si è deciso per l'immunità parlamentare noi non l'abbiamo mai utilizzata. Quando si prende qualcuno che ha preso soldi per una tangente siamo i primi a dire che deve essere processato. Il tema non è l'immunità, il tema è che il governo ha agito per interesse dello Stato, su questo abbiamo fatto votare i nostri iscritti".

