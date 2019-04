Di Maio: Vogliamo segnale cambiamento, perciò caso Siri non va snobbato

di dab

Milano, 28 apr. (LaPresse) - "Il 4 marzo 2018 è una data importante perché i cittadini che rappresentiamo ci hanno dato un messaggio molto chiaro: 'cambiate le cose in Italia'. Il cambiamento per noi è semplicemente il motivo per cui esistiamo. È la trasformazione, definitiva di quel sistema politico-affaristico, che per decenni ha rovinato l'Italia, in qualcosa di più giusto, più rispettoso". Lo scrive il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, sul 'Blog delle Stelle'. "Anche per questo motivo, per dare un segnale inequivocabile che le cose non saranno mai più come prima, che la questione Siri non può essere snobbata - prosegue il vicepremier -. È un caso su cui un governo che vuole rappresentare il cambiamento, specie sotto un profilo etico e morale, non può cedere. Gianroberto diceva che quando c'è un dubbio, non c'è nessun dubbio, soprattutto quando ci sono di mezzo la mafia e la corruzione", sottolinea.

