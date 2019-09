Di Maio: Transfughi verso Lega? Parlamentari M5S non in vendita

di dab

Milano, 25 set. (LaPresse) - "La Lega l'ho conosciuta, abbiamo lavorato 14 mesi insieme e non rinnego quanto fatto. Ma si sono ridotti come un Berlusconi qualsiasi cercando di togliere i vari De Gregorio, se ve lo ricordate. I nostri parlamentari non sono in vendita". Così il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, a proposito dei rumors di possibili passaggi di parlamentari dal Movimento al Carroccio.

