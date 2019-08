Di Maio tra i bagnanti a Palinuro: "Devi sfiduciare Salvini per favore"

"Un paio di giorni di relax anche per me, nella bellissima Palinuro. Grazie per l’affetto. Grazie per il sostegno che ci state dando". Così Luigi Di Maio accompagna su Facebook un video girato dalle spiagge della Campania. "Sfiducia Salvini per favore", gli chiedono alcuni bagnanti, tra selfie e risate.