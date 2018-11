Reddito di cittadinanza, Di Maio: "Nessun giallo, lavoriamo con Poste"

Il viceministro risponde sulla polemica della stampa delle tessere per il reddito minimo

"Già da due settimane ho dato ordine al mio staff di lavorare con Poste per avviare il sistema del reddito di cittadinanza, e questo include anche la stampa delle tessere. Non c'è nessun giallo", così il vicepremier Luigi Di Maio, in diretta Facebook da Bruxelles, risponde alle polemiche dell'opposizione nate dalla mancata risposta della viceministra Laura Castelli quando a Otto e mezzo su La7 le era stato chiesto il nome del soggetto che si stava occupando della stampa.

"Entro la metà di dicembre faremo faremo una presentazione nei dettagli del reddito di cittadinanza", ha continuato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. "Una parte sarà nella legge di bilancio e una parte sarà decreto legge, a breve tutto sarà molto più chiaro, perché è una norma complessa", ha aggiunto.

L'opposizione però non si placa. "Sono state stampate le tessere per il reddito di cittadinanza? A questo punto pretendiamo una risposta pubblica dal Presidente del Consiglio. Siamo di fronte a un danno erariale o all'ennesima bufala? Siamo pronti a denunciare Di Maio e Laura Castelli", hanno affermato le senatrici Pd Caterina Bini e Simona Malpezzi. "Ieri la sottosegretaria Castelli - sottolineano le parlamentari dem - ha ripetuto ciò che aveva detto il ministro Di Maio. Il reddito di cittadinanza non è una legge. Chi ha dato ordine di stampa? È stata fatta una gara pubblica o un affidamento alla Sogei? Prima di andare a denunciare Di Maio e la Castelli, attendiamo la risposta di Conte".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata