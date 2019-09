Di Maio: "Taglio parlamentari sarà legge grazie a M5S, manteniamo promessa"

"Oggi è una giornata importante perché mi arriva la notizia da Roma che è stato calendarizzato il 7 ottobre il disegno di legge che taglia i parlamentari. Mi ha chiamato il nostro capogruppo D'Uva. Tra una settimana e mezza con questo voto chiudiamo la partita". Lo ha detto il capo politico del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio collegandosi in diretta Facebook da New York. " Il taglio del numero dei parlamentari più importante della storia sarà legge grazie al M5S", ha aggiunto. "La cosa più importante è che manteniamo la promessa. E la manteniamo perché mentre tutti dicono che questo Governo è nato per le poltrone invece ne taglia 345, alla faccia di chi ha fatto cadere il Governo precedente per non tagliare le poltrone. Voglio vedere chi avrà il coraggio di non votare" ha sottolineato Di Maio.