Di Maio: Sull'Italia il giudizio degli investitori è di fiducia

di dab

Milano, 27 mar. (LaPresse) - "In generale il giudizio è di fiducia". Lo dice il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un'intervista esclusiva a 'Class Cnbc' sul floor di Wall Street, rispondendo a una domanda sull'esito dei colloqui avuti in Usa con gli investitori. "Ho avuto una mattinata ricca di incontri, che possono essere proficui per il nostro Paese". Tra le domande che sono state poste al vicepremier "sicuramente quanto dura il governo", mentre la seconda "è su come intendiamo migliorare la crescita. Oggi il report di Confindustria ha le nostre stesse preoccupazioni e non è un caso che abbiamo lavorato alla Via della Seta per aumentare le esportazioni, tra due settimane sarò negli Emirati Arabi per lavorare a un programma per le esportazioni", sottolinea il capo politico M5S.

