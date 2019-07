Di Maio: Subito legge conflitto interessi, noi a Cav non dobbiamo nulla

di dab

Milano, 25 lug. (LaPresse) - "Serve subito una legge sul conflitto di interessi, che il Pd ha promesso per 20 anni prendendo in giro tutti. Noi a Berlusconi non dobbiamo nulla, anzi. E vedrete come cambieremo le cose...". Così su Facebook il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio, postando una foto del tavolo di lavoro sulla Rai, assieme ad alcuni parlamentari pentastellati, tra i quali il capogruppo alla Camera, Francesco D'Uva, Mirella Liuzzi, Gianluigi Paragone e Maria Laura Paxia.

