Di Maio: Spero solo provocazione emendamento per stop carcere a evasori

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Dicono che io e il M5S alziamo la voce per far cadere il governo, ma non è così. Se lo facciamo è perché vogliamo ottenrere risultati e qualcuno non vuole farglieli raggiungere. Per esempio ora in Parlamento c'è un emendamento per abolire il carcere ai grandi evasori. Spero sia solo una provocazione, perché quello è un punto fondamentale per noi, oltre ad essere giusto. E il Movimento alza la voce". Così Luigi Di Maio in un video su Facebook.

