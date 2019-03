Di Maio: Spero sequestro Mare Jonio, fermare ong che non rispettano regole

di dab

Milano, 19 mar. (LaPresse) - "Spero al più presto che possano eseguire un sequestro sulla nave Mare Jonio". Lo dice il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, ospite di 'Pomeriggio 5', la trasmissione condotta da Barbara D'Urso, su Canale 5. "Se le navi delle ong non rispettano le regole, allora vanno fermate, anche per non mettere a rischio le vite dei migranti", aggiunge.

