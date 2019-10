Di Maio: Spero in futuro si possa parlare di vincolo di mandato

di dab

Milano, 1 ott. (LaPresse) - "Lunedì arriva in aula alla Camera per l'ultima volta il taglio dei parlamentari, dopodiché sarà legge, l'iter è finito. Spero che in futuro, senza che nessuno si offenda, si possa parlare anche del vincolo di mandato". Lo dice il ministro degli Esteri e capo politico M5S, Luigi Di Maio. "Come si possono evitare i cambi di casacca? In mille modi - spiega -. Ma sviluppiamo dei processi per evitare che chi entra in Parlamento con un partito poi passi ad un altro. Perché per me, in quel caso, deve tornarsene a casa".

