Di Maio: Sono seriamente preoccupato per rischio che aumenti l'Iva

di dab

Milano, 13 ago. (LaPresse) - "Sono ancora seriamente preoccupato per milioni di famiglie italiane e per il rischio che aumenti l'Iva". Lo scrive su Facebook il leader M5S, Luigi Di Maio. "Non comprendiamo ancora le ragioni di tutto questo caos improvviso, in pieno agosto, senza senso. Nessuno capisce i motivi di chi sta tentando di portare l'Italia sull'orlo del precipizio mentre i cittadini, invece, chiedono giustamente risposte", prosegue. "Ma l'ho già detto: ognuno è artefice del proprio destino e certe cose si pagano. Il MoVimento si è sempre comportato con correttezza e lealtà, facendo il meglio per gli italiani. Ci basta sapere questo", sottolinea.

