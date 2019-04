Di Maio: Siri? Se fatti sono questi si deve dimettere

di acp/npf

Roma, 18 apr. (LaPresse) - "Se i fatti sono questi Siri si deve rimettere dal governo. Va bene aspettare il terzo grado di giudizio ma c'è una questione morale e se c'è un sottosegretario coinvolto in un'indagine così grave non è più una questione tecnico-giuridica ma morale e politica". Così il vicepremier Luigi Di Maio in merito all'indagine che coinvolge il sottosegretario Armando Siri. "Non so se Salvini concorda con questa mia linea intransigente ma il mio dovere e tutelare il governo e credo che anche a lui convenga tutelare l'immagine della Lega".

