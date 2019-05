Di Maio: Sforare 3%? Se ne può parlare, problema sarebbe 140% debito/Pil

di dab

Milano, 15 mag. (LaPresse) - "Possiamo anche parlare di sforare il 3%, ma tutte le misure che metteremo in piedi devono avere come base la crescita e la riduzione del debito. Salvini ha parlato non tanto del 3%, ma ha detto che si va anche al 140% del rapporto debito/Pil. Quello è un problema". Lo afferma il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ai microfoni di 'Tg2-Post', su Raidue.

