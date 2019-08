Di Maio: Salvini vuole risposta Conte 'in faccia'? Lui non l'ha mai fatto

di dab

Milano, 15 ago. (LaPresse) - "Per quanto riguarda la risposta a Conte ('Me lo dica in faccia') siamo al paradosso. Parla lui, che in faccia a noi non ha mai detto nulla. Parla lui, che ha mandato tutto all'aria senza una motivazione, annunciando la crisi di governo da uno stabilimento balneare dopo essersi preso due settimane di ferie". Così il leader M5S, Luigi Di Maio, in risposta alle ultime dichiarazioni di Matteo Salvini.

