Di Maio: Salvini voleva più poltrone e noi gliele abbiamo tagliate

di lrs

Milano, 12 ott. (LaPresse) - Matteo Salvini "aveva fatto delle promesse che non poteva mantenere. Quando ha capito che non aveva i soldi per realizzarle, ha detto 'io ho il 17 per cento delle poltrone e voglio il 30%raddoppiare. Noi gliele abbiamo tagliate e non scappare dalle promesse significa mantenerle e fare di tutto per ottenere quel risultato". Così il capo politico M5S, Luigi Di Maio, dal palco di Italia 5 Stelle a Napoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata