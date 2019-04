Di Maio: Salvini va sul personale attaccando Raggi, non io con Siri

di dab

Milano, 23 apr. (LaPresse) - "Io non la prendo sul personale se Salvini attacca Raggi, il tema è che io sto chiedendo che uno sotto indagine per corruzione vada a casa e Salvini apre sul personale, ma non capisco cosa c'entrano le due cose". Lo dice il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio, a 'diMartedì', su La7.

