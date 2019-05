Di Maio: Salvini porta in Cdm Flat Tax? Io porto salario minimo

di rib/dab

Roma, 7 mag. (LaPresse) - "Salvini domani vuole portare in Cdm la Flat Tax: io se trova le risorse sono contentissimo. Allora domani porto il salario minimo orario e aiutiamo gli italiani su due fronti". Così il vicepremier Luigi Di Maio intervistato a #cartabianca su Rai 3. "Per me è possibile fare il salario minimo orario che non richiede costi. Ma, detto questo - spiega - per me adesso inizia un percorso da qui alla legge di Bilancio, una seria lotta all'evasione, incentivi per le transazioni elettroniche e recuperare le risorse. Dico solo: non si faccia la Flat tax aumentando l'Iva, significherebbe entrare dalla porta e uscire dalla finestra".

