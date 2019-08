Di Maio: Salvini non si dimette, fa comodo auto blu e voli di Stato

di dab

Milano, 15 ago. (LaPresse) - "C'era un contratto, lui lo ha strappato. Non solo: adesso ha chiesto anche di sfiduciare il governo stesso di cui fa ancora parte, visto che non si e' dimesso. Anche su questo, giorni fa aveva tuonato 'siamo pronti a dimetterci tutti, vedrete...'. Sono passati 5 giorni ma stanno ancora tutti lì attaccati alla poltrona... Deve far comodo, evidentemente, avere l'auto blu e i voli di Stato mentre si fa campagna elettorale nelle spiagge". Scrive così il capo politico M5S, Luigi Di Maio, rispondendo alle ultime dichiarazioni di Matteo Salvini.

