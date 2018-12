Di Maio: "Boccia e imprese da Salvini? I fatti si fanno al Mise". Il leghista replica: "Ognuno fa il suo"

Botta e risposta tra i due vicepremier dopo l'incontro tra Matteo Salvini e una delegazione di rappresentanti delle imprese al Viminale. A lanciare la prima frecciata è stato Luigi Di Maio. "Io penso che tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto Boccia ora ci aspettiamo i fatti. Ieri hanno fatto le parole e i fatti si fanno al Mise, perché è il Mise che si occupa delle imprese", le parole del ministro dello Sviluppo economico dopo la firma del Protocollo di Intesa tra Mise e Regione Lazio per la diffusione di connettività wi-fi e piattaforme intelligenti sul territorio italiano. "Ieri c'erano poco di dieci sigle, domani ne riuniamo oltre 30 sigle di tutti i comparti", ha aggiunto Di Maio.

La replica del vicepremier leghista non si è fatta attendere. "A me interessa la sostanza, io incontro, ascolto, trasferisco, propongo, miglioro. Poi a me interessa che il governo nel suo complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo", ha commentato Salvini, arrivando a Milano per un incontro con le sedi territoriali lombarde di Confindustria.

