Di Maio salta comizio a Corleone dopo le frasi del candidato M5S sui mafiosi

Il pentastellato siciliano ha aperto al dialogo con le famiglie dei boss e aveva pubblicato una foto con il nipote di Bernardo Provenzano. Il vicepremier: "Convinto della buonafede, ma un ministro non può rischiare"

Salta il comizio di Luigi Di Maio a Corleone. A renderlo noto in un video lo stesso capo politico del M5S. Il motivo è la volontà manifestata dal candidato sindaco locale dei pentastellati, Maurizio Pascucci, di 'aprire' al dialogo con i parenti dei mafiosi. Inoltre lo stesso Pascucci aveva pubblicato su Facebook una foto che lo ritraeva al bar con il nipote di Bernardo Provenzano. "Io sono sicuro che quella foto e quella dichiarazione siano state fatte in buona fede ma non posso correre il rischio che un ministro, lo Stato, salga su un palco dopo quella foto e dopo che c'e' stato un appello al dialogo con le famiglie dei mafiosi", spiega Di Maio.

"Le famiglie che meritano ascolto e vicinanza sono quelle delle vittime di mafia", aggiunge Di Maio. "Andremo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata. Faremo piazza pulita dei corrotti e dei mafiosi molto presto se lo stato stara attento a non avvicinarsi mai, neanche con la propria immagine, a quella gente".

Il candidato Pascucci precisa: "Io ho più volte detto che non voglio i voti dei mafiosi. Sono 14 anni che vivo qui, e combatto la mafia".

