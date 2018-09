Di Maio: Rinnoviamo Industria 4.0 e programmi iper-super ammortamento

di egr

Roma, 27 set. (LaPresse) - "Il Governo intende rinnovare i programmi di super e iper ammortamento e di Industria 4.0. Che per noi diventa Impresa 4.0. In particolare intendiamo abbassare i tetti dei fondi in modo da spostare l'accesso verso le piccole e medie imprese, perché le grandi hanno finora cannibalizzato i finanziamenti. Quei programmi saranno rinnovati". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Bruxelles.

