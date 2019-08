Di Maio: Qualunque sarà conseguenza orgogliosi di no a Tav

di lcr

Milano, 7 ago. (LaPresse) - "Qualunque sarà la conseguenza noi siamo orgogliosi del nostro NO a un'opera come la Torino-Lione, un'opera nata vecchia, di 30 anni fa, senza un futuro. Un'opera che vogliono solo Bruxelles e Macron.Tra i Sì, in questo periodo, sentivo sempre dire che l'opera avrebbe creato occupazione. È un approccio curioso e strumentale". Così il vicepremier Luigi Di Maio su fb.

