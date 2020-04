Di Maio: Prudenti adesso per riaprire in estate o sarà di nuovo lockdown

di dab

Roma, 28 apr. (LaPresse) - "Se siamo prudenti adesso in estate possiamo uscirne, se non siamo prudenti torniamo in lockdown a luglio". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a 'La vita in diretta', su Rai1.

