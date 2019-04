Di Maio: Porti chiusi? Ok, ma preferisco porte chiuse a mafia

di abf

Roma, 28 apr. (LaPresse) - "In Italia si parla tanto di porti chiusi, e mi va bene. Ma a me sta più a cuore avere porte chiuse a mafia e corruzione in Italia e in Europa". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio, in diretta Facebook da Varsavia dove sta partecipando alla kermesse del partito Kukiz'15.

