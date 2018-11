Di Maio: "Pensioni e reddito di cittadinanza in un decreto a dicembre"

Corsa contro il tempo per il reddito di cittadinanza e minaccia alle regioni: "O tagliano i vitalizi, o tagliamo gli stipendi ai consiglieri". Luigi Di Maio parla (in una diretta Facebook) della legge di bilancio arrivata alla Camera. E, quanto al reperimento delle risorse, dice: "I soldi per la manovra ci sono. Dove prendiamo i soldi? Con questa Legge di Bilancio prendiamo 4 miliardi di tassazione in più su banche e assicurazioni".

Uno dei temi è la questione del reddito di cittadinanza e delle pensioni che sembrava dovessero essere rinviate all'inizio dell'anno prossimo. Nel bilancio sarebbero rimaste le indicazioni delle cifre necessarie, ma le norme sarebbero state approvate un po' più in là. Poteva anche essere un modo per alleggerire il peso di queste spese sui conti pubblici. Adesso, però, la questione sembra rientrata e si parla di nuovo di farle al più presto: "Il reddito di cittadinanza, pensioni di cittadinanza e quota 100 ci sono nella legge di bilancio: chi dice che non ci sono dice sciocchezze - dice Di Maio - I soldi ci sono. Dopo La legge di bilancio, magari a Natale o subito dopo, si fa un decreto con le norme per reddito e pensioni di cittadinanza e riforma della Fornero", ha aggiunto. "Ci sono circa due mesi per perfezionare tutti i dettagli della manovra in modo che il 2019 possa diventare l'anno del cambiamento. E' una corsa contro il tempo, abbiamo messo in piedi le cose più importanti. Il reddito di cittadinanza partirà tra inizio e fine marzo".

Vitaliazi - "Abbiamo abolito i vitalizi a Deputati e a Senatori e ora toccherà anche ai consiglieri regionali. Le istituzioni non peseranno più sulle spalle delle persone, perché la politica finalmente rappresenterà con onore e rispetto i cittadini. Possiamo dirlo senza problemi: #ByeByeVitalizi anche per le regioni". Di Maio ribadisce anche il meccanismo: le Regioni devono intervenire autonomamente. Se non lo faranno entro giugno 2019, lo Stato interverrà tagliando le sèpese di funzionamento.

Editoria - "C'è la norma sul taglio dei fondi all'editoria. Il giorno in cui avremo tagliato i fondi all'editoria non potrò dire nulla. I tagli all'editoria li vedrete nella legge di bilancio nei prossimi giorni. Non li abbiamo approvati in Cdm perché stiamo vedendo bene le norme: qualcosa sarà aggiunto con emendamento nella piena autonomia del Parlamento - dice Di Maio - Anche i fondi alle testate locali vanno erogati in modo meritorio, voglio investire magari per far nascere nuovi giornali e non per tenere quelli che restano aperti solo per prendere i finanziamenti".

Scuola - E Di Maio attacca i petrolieri: "Dovremo dare più soldi a scuola, università e ricerca. Tagliamo ai petrolieri, da dove di inquina".

