Di Maio: Pd ha scambiato questione morale per omertà

di ddn/dab

Roma, 24 mag. (LaPresse) "Il Pd non rappresenta la sinistra. Ha scambiato la questione morale Di Berlinguer con l'omertà". Così il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, dal palco della Bocca della verità, a Roma, per la chiusura della campagna elettorale per le europee. "Perchè le dimissioni di un sottosegretario indagato per corruzione le abbiamo chieste noi e non loro?", domanda.

