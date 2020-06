Di Maio: Patto Export è strumento vivo e aperto a nuove adesioni

di ect

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "Il Patto per l'export è uno strumento vivo che rimarrà aperto alla firma per nuove adesioni, con l'impegno che sappia adeguarsi alle esigenze dell'Italia e del mondo". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla presentazione del Patto per l'Export in Farnesina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata