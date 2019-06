Di Maio: 'Partito del cemento' elemento in comune Tav e Olimpiadi

di dab

Milano, 25 giu. (LaPresse) - "Tav e Olimpiadi hanno un elemento in comune fondamentale: il solito 'partito del cemento' che non vede l'ora di mettere le mani sul nostro territorio. E come sempre siamo il loro grande nemico e ne andiamo fieri". Lo scrive il capo politico del M5S e vicepremier, Luigi Di Maio, su Facebook. "Pensiamo agli ospedali, alle scuole, al Sud, ai nostri mari, all'ambiente e all'economia che può attrarre, alle imprese che investono nel green, alle rinnovabili. In una parola: al futuro", aggiunge. "Dei palazzinari che usano i loro giornali per farci la guerra non ce ne fregava nulla allora e non ce ne frega nulla oggi. Guardiamo avanti, con visione e lungimiranza. Questo è il nostro spirito, questo è il Movimento 5 Stelle. Noi contro tutti. A testa alta", conclude.

