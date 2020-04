Di Maio: Nuovo mandato Mattarella? Lo decide il capo dello Stato

di dab

Roma, 22 apr. (LaPresse) - E' ipotizzabile, in questo momento, a un nuovo mandato dell'attuale capo dello Stato? "Questo lo decide il presidente della Repubblica. Anche in questa difficilissima crisi del Paese, il presidente Mattarella ha rappresentato l'unità nazionale nel migliore dei modi ed è stato decisivo in tutte le relazioni internazionali che abbiaqmo avuto. Il suo mandato ha visto vari momenti critici per l'Italia ed è sempre stato all'altezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a a SkyTg24.

