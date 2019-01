Di Maio: "Normale che tra M5S e Lega ci sia un po' di competizione"

"Siamo due forze politiche che stanno insieme in un contratto, sui territori saremo uno contro l'altro". Il vicepremier Luigi Di Maio non smentisce le divergenze degli ultimi giorni all'interno del governo: "Io, Conte e Salvini insieme una soluzione la troviamo sempre ma non bisogna meravigliarsi che tra queste due forze politiche ci sia competizione".