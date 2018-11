Di Maio: Non usciremo da euro, situazione nell'ultimo anno è cambiata

Roma, 9 nov. (LaPresse) - "Io ho detto prima del 4 marzo che non era più tempo di uscire dall'euro, la situazione è cambiata rispetto agli ultimi anni. Prima noi ci sentivamo molto schiacciati, nell'ultimo anno ma anche da metà del 2017 ho percepito che stavano cambiando certi equilibri europei e lo vedremo anche in Commissione Ue. Ho acquisito molta più fiducia che si possa restare nell'Eurozona, cambiando anche alcuni di azione politica. Noi possiamo giocare un ruolo importante, io garantisco che non usciremo dall'euro come capo politico del M5S e come vicepremier". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, in conferenza alla sede dell'Associazione stampa estera in Italia.

