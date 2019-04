Di Maio: Non ho avuto nessun incidente stradale, normale tamponamento

di dab

Milano, 25 apr. (LaPresse) - "Ci sono titoli di giornali che dicono 'Incidente per il ministro Di Maio, auto blu travolta'. Voglio tranquillizzare che siamo integri e interi, non c'è stato nessun incidente, ma un normale tamponamento". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook con il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.

