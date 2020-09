Di Maio: Nel mondo c'è voglia di Made in Italy

di vln/scp

Torino, 5 set. (LaPresse) - "Nel resto del mondo c'è voglia di comprare cose ben fatte e di mangiare cose buone, cioè di made in Italy". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un incontro sul made in Italy a Foggia. "Non esiste nessun brand più famoso del made in Italy - ha aggiunto -, ci sono altri 'made in' ma non sono così forti come il nostro".

