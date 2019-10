Di Maio: Nei prossimi giorni proposta di legge per voto ai 16enni

di dab

Milano, 1 ott. (LaPresse) - "Tutti hanno detto sì in Parlamento al voto ai 16enni. Questa è una nostra vecchia battaglia", anche se in aulcuni casi "si è innescato il solito meccasino dei grandi che dicono ai giovani che non possono farlo". Lo afferma il capo politico M5S, Luigi Di Maio, in un video su Facebook. "Sosteniamo l'educazione civica nelle scuole per permettere a tutti di formarsi una propria coscienza", aggiunge. "Il voto ai 16enni si farà e nei prossimi giorni presenteremo la proposta di legge costituzionale", assicura.

