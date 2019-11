Di Maio: Mittal via da Sudafrica e Polonia perché manca scudo? Reagiamo

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Voglio fare i complimenti al ministro Patuanelli per come sta gestendo il caso Ilva", ma "non possiamo accettare che dopo un anno, da un giorno all'altro, dopo che ci hanno pregato di prendere lo stabilimento di Taranto, Mittal se ne vada così. E non possiamo accettare la campagna stampa contro il M5S sullo scudo penale, perché il sistema è contro di noi. Ma se non reagiamo continueranno a dare la colpa al Movimento: è molto facile, visto che abbiamo i ministeri chiave anche in questo governo". Così il capo politico M5S, Luigi Di Maio, in un video su Facebook. "Domandatevi come mai Arcelor Mittal se ne va anche dal Sudafrica e dalla Polonia - aggiunge -. Anche lì perché non c'è lo scudo? Non facciamoci prendere in giro"

