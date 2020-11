Di Maio: Messaggio di pace e non di guerra a De Luca, lavoriamo insieme

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Voglio mandare un messaggio di pace a De Luca, non di guerra. Lavoriamo insieme per la Regione, per il Paese e la salute degli italiani". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai microfoni di 'L'aria di domenica', su La7.

