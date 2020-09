Di Maio: Mattarella durante momenti bui ha indicato via da seguire

di dab

Roma, 5 set. (LaPresse) - "Come governo abbiamo reagito e abbiamo saputo superare queste difficoltà insieme agli italiani e grazie anche alla saggezza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nei momenti più bui ci ha sempre indicato la via da seguire. Il capo dello Stato è stato una guida per ogni singolo membro di questo governo". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

