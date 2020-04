Di Maio: Marchio made in Italy ci renderà orgogliosi di essere italiani

di dab

Roma, 6 apr. (LaPresse) - "Garantisco che il marchio made in Italy ci renderà sempre più orgogliosi di essere italiani. Lo Stato ha il dovere di dare alle imprese tutti gli strumenti utili per poter ripartire. Perché dare ossigeno alle nostre aziende significa dargli la possibilità di continuare a lavorare e garantire posti di lavoro e quindi tutelare i nostri lavoratori. Con questa emergenza non ci possono essere mezze misure: dobbiamo dare risposte immediate. Ed è quello che stiamo facendo. Avanti così". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata