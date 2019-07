Di Maio: M5S non ha rinunciato a sua identità, non siamo diventati pro Tav

di scp

Milano, 26 lug. (LaPresse) - "Noi non siamo diventati pro Tav". Così il vicepremier Luigi Di Maio a Sky Tg24. "Il Movimento non ha rinunciato alla sua identità, se avessimo il 51% in Parlamento l'avremmo fermata", aggiunge, "solo che abbiamo la maggioranza relativa, il 33%, e ce la metteremo tutti". "Io credo che il M5S non abbia rinnegato l'inutilità della Tav, anzi, per noi la Torino-Lione è inutile, poi possiamo farla in altre regioni", spiega.

